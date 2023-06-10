«Спокойствие, только спокойствие» - наставник испанской сборной раскрыл свой девиз

От испанских специалистов редко ждешь того, что они будут спокойны, скорее, наоборот, но нынешний наставник испанской сборной Луис де ла Фуэнте, сменивший в январе на этом посту Луиса Энрике, именно спокойствие старается сделать своим главным эмоциональным козырем.

- Многие думают, что в такой должности ты сходишь с ума, как т ответственности, так и от чувства собственной важности, но я обычный человек. И веду себя как обычный человек. Я был очень спокоен, заступая на должность, я спокоен и сейчас. Чувство ответственности есть, но я хочу быть спокойным, - заявил де ла Фуэнте в ходе документального фильма, показанного испанским телеканалом Movistar+.