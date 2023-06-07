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Зуев получил гражданство Казахстана

07 Июня 2023 • 13:57 Комментировать

Полузащитник Александр Зуев объявил о получении паспорта Казахстана. 26-летний футболист выразил радость от того факта, что он сможет выступать за сборную родной страны уже в ближайших играх против Сан-Марино и Ирландии.

По словам Зуева, в ближайшее время он проведёт первую тренировку со сборной Казахстана.

Футболист поблагодарил казахстанскую футбольную федерацию и местных болельщиков, которые поддержали его решение. Зуев отметил, что он будет стараться приносить пользу сборной Казахстана.

Отметим, что в своё время Александр Зуев выступал за юношеские и молодёжную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Александр Зуев
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