Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вызван в сборную Норвегии на июньские матчи. Фамилия Холанна есть в списке, который был обнародован во вторник. Также стоит отметить попадание туда капитана лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора.

В июне сборная Норвегии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. 17 июня норвежцы сыграют против Шотландии, а 17 июня – против Кипра.

В настоящий момент Эрлинг Холанн вместе с другими игроками «Манчестер Сити» готовится к финальному матчу Лиги чемпионов. В субботу, 10 июня, «горожане» сыграют против «Интера» в Стамбуле.