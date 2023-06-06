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Холанн вызван в сборную Норвегии

06 Июня 2023 • 14:31 Комментировать

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вызван в сборную Норвегии на июньские матчи. Фамилия Холанна есть в списке, который был обнародован во вторник. Также стоит отметить попадание туда капитана лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора.

В июне сборная Норвегии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. 17 июня норвежцы сыграют против Шотландии, а 17 июня – против Кипра.

В настоящий момент Эрлинг Холанн вместе с другими игроками «Манчестер Сити» готовится к финальному матчу Лиги чемпионов. В субботу, 10 июня, «горожане» сыграют против «Интера» в Стамбуле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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