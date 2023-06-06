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Тренер сборной Дании продлил контракт

06 Июня 2023 • 14:19 Комментировать

Датский футбольный союз объявил о том, что главный тренер национальной сборной Каспер Юльманн подписал новый контракт. 51-летний специалист поставил подписи под договором, который рассчитан до завершения чемпионата мира 2026 года.

Каспер Юльманн принял сборную Дании в августе 2020 года. С тех пор в 38 матчах «алая гвардия» добилась 23 побед при трёх ничьих и 12 поражениях. На Евро-2020 датчанам удалось дойти до полуфинала, где они уступили Англии.

В июне сборная Дании проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года – против Северной Ирландии и Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Каспер Юльманн
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