Объявлен состав сборной Германии

Обнародован список футболистов, которых на июньский сбор вызвал главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик. В рядах Бундестим соберутся такие игроки:

Лено, тер Штеген, Трапп – Гинтер, Госенс, Хенрикс, Керер, Клостерманн, Раум, Рюдигер, Шлоттербек, Тшау, Вольф – Брандт, Джан, Фюллькруг, Горецка, Гюндоган, Хаверц, Хофманн, Киммих, Мусиала, Сане, Шаде, Вернер, Вирц.

В июне сборная Германии проведёт три товарищеских матча – против Украины (12 июня), Польши (15 июня) и Колумбии (20 мая).

Напомним, что сборная Германии не участвует в отборе на Евро-2024. Бундестим получила прямо билет как хозяин турнира.