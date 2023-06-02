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Объявлен состав сборной Германии

02 Июня 2023 • 15:22 Комментировать

Обнародован список футболистов, которых на июньский сбор вызвал главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик. В рядах Бундестим соберутся такие игроки:

Лено, тер Штеген, Трапп – Гинтер, Госенс, Хенрикс, Керер, Клостерманн, Раум, Рюдигер, Шлоттербек, Тшау, Вольф – Брандт, Джан, Фюллькруг,  Горецка, Гюндоган, Хаверц, Хофманн, Киммих, Мусиала, Сане, Шаде, Вернер, Вирц.

В июне сборная Германии проведёт три товарищеских матча – против Украины (12 июня), Польши (15 июня) и Колумбии (20 мая).

Напомним, что сборная Германии не участвует в отборе на Евро-2024. Бундестим получила прямо билет как хозяин турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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