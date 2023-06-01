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Дешам объяснил, почему не вызвал Ляказетта в сборную Франции

01 Июня 2023 • 10:56 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам объяснился за невызов в национальную команду форварда «Лиона» Александра Ляказетта.

«Хочу поздравить Ляказетта с его голами, он всегда был и остается качественным нападающим, но на его позиции огромная конкуренция. Другие нападающие больше соответствуют моим требованиям», - передает слова специалиста Lequipe.

Ляказетт занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Франции. На счету форварда 27 забитых мячей в 34 поединках. Александр отстает от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе всего на один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Александр Ляказетт
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