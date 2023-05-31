Мбаппе вызван в сборную Франции

В среду был обнародован состав, который на июньские матчи сборной Франции выбрал главный тренер команды Дидье Дешам. Рулевой «трёхцветных» вызвал таких игроков:

Ареола, Меньян, Самба – Дисаси, Уэсли Фофана, Тео Эрнандес, Конате, Кунде, Ферлан Менди, Павар, Упамекано – Камавинга, Юссуф Фофана, Рабио, Гризманн, Тчуамени – Коман, Дембеле, Жиру, Коло Муани, Мбаппе, Нкунку, Маркус Тюрам.

В июне сборная Франции проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. 16 числа команда Дидье Дешама сыграет в гостях у Гибралтара, а 19 числа – против Греции на своём поле.