Роберто Мартинес подчеркнул ценность Роналду для сборной

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинс высказался о звёздном Криштиану Роналду. 38-летний форвард ранее получил вызов на июньские матчи национальной команды.

По словам Мартинеса, после своего январского назначения он встречался со всеми игроками сборной, в том числе и с Роналду.

«Что до Роналду, то он не был готов уйти [из сборной]. Он был готов и хотел стать частью нового цикла, поэтому вызвать его в марте было легко. Затем уже можно было принимать футбольное решение. Криштиану забил четыре гола, был лидером и капитаном, был тем, кто передаёт опыт, которого нет у других игроков в мировом футболе. Нужно использовать это в раздевалке», - сказал Мартинес talkSPORT.

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