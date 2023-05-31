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Роберто Мартинес подчеркнул ценность Роналду для сборной

31 Мая 2023 • 13:52 Комментировать

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинс высказался о звёздном Криштиану Роналду. 38-летний форвард ранее получил вызов на июньские матчи национальной команды.

По словам Мартинеса, после своего январского назначения он встречался со всеми игроками сборной, в том числе и с Роналду.

«Что до Роналду, то он не был готов уйти [из сборной]. Он был готов и хотел стать частью нового цикла, поэтому вызвать его в марте было легко. Затем уже можно было принимать футбольное решение. Криштиану забил четыре гола, был лидером и капитаном, был тем, кто передаёт опыт, которого нет у других игроков в мировом футболе. Нужно использовать это в раздевалке», - сказал Мартинес talkSPORT.

Агент Мендеш нарушил молчание о Роналду – звезда футбола ранее отказалась от его услуг

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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