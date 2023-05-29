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Роналду получил вызов в сборную Португалии

29 Мая 2023 • 15:23 Комментировать

В понедельник был обнародован список футболистов, которых вызвали в сборную Португалии на июньский сбор. В список попал и звёздный нападающий Криштиану Роналду, который с начала года выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Полностью состав сборной Португалии выглядит так: Диогу Кошта, Са, Патрисиу – Антониу Силва, Данилу, Далот, Игнасиу, Канселу, Семеду, Пепе, Геррейру, Рубен Диаш, Тоти Гомеш – Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Палинья, Отавиу, Саншеш, Орта, Невеш, Витинья – Роналду, Жота, Рамуш, Фелиш, Леау.

В июне сборная Португалии сыграет в отборе на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины и Исландии.

«Надеюсь, Роналду уйдёт»: «Аль-Наср» смущён комментарием в соцсети

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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