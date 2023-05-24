Стерлинг не вызван в сборную Англии – Саутгейт объяснил решение

Вингер Рахим Стерлинг не попал в список футболистов, которых Гарет Саутгейт вызвал в ряды сборной Англии на июньские матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

На пресс-конференции Саутгейт сказал, что он общался со Стерлингом примерно неделю назад. Футболист имеет проблему с подколенным сухожилием, и он далёк от своего лучшего физического состояния. Рахим согласен с тем, что сейчас он не соответствует критериям для вызова в ряды «трёх львов», отметил тренер английской национальной команды.

Отметим, что в марте Рахим Стерлинг тоже не вызывался в сборную Англии из-за физического состояния.