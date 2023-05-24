Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Стерлинг не вызван в сборную Англии – Саутгейт объяснил решение

24 Мая 2023 • 17:28 Комментировать

Вингер Рахим Стерлинг не попал в список футболистов, которых Гарет Саутгейт вызвал в ряды сборной Англии на июньские матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

На пресс-конференции Саутгейт сказал, что он общался со Стерлингом примерно неделю назад. Футболист имеет проблему с подколенным сухожилием, и он далёк от своего лучшего физического состояния. Рахим согласен с тем, что сейчас он не соответствует критериям для вызова в ряды «трёх львов», отметил тренер английской национальной команды. 

Отметим, что в марте Рахим Стерлинг тоже не вызывался в сборную Англии из-за физического состояния.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Рахим Стерлинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
17:28 · Чемпионат Европы 2024
Стерлинг не вызван в сборную Англии – Саутгейт объяснил решение
20 Мая
04:39 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт решил не вызывать игроков «Манчестер Сити» на игру с Мальтой
16 Мая
22:03 · Армения
Березовский рассказал, кого не хватает сборной Армении
21:26 · Армения
Березовский рассказал, на каком языке общаются в сборной Армении
14:06 · Чемпионат Европы 2024
Погба пропустит матчи сборной Франции
14 Мая
19:49 · Бельгия
Шадли завершил карьеру в сборной Бельгии официально
12 Мая
19:36 · Чемпионат Европы 2024
Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
11 Мая
18:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе помог урегулировать религиозный конфликт в молодёжной сборной Франции
09 Мая
23:32 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Сербии наказали матчем без зрителей
18:00 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне
04 Мая
08:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Кыргызстана представила нового главного тренера
02 Мая
13:31 · Чемпионат Европы 2024
В Бельгии высказались о работе Тедеско
10:21 · Чемпионат Европы 2024
Агент рассказал, почему Тикнизян решил выбрать сборную Армении
07:15 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Португалии высказались о важности Роналду
27 Апреля
21:38 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес: «Для сборной Португалии очень важен опыт Роналду»
Все новости