Погба пропустит матчи сборной Франции

Звездный хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба не поможет сборной Франции в предстоящих матчах, запланированных на следующий месяц.

Согласно данным журналистов GFFN, полузащитник не успеет восстановиться от очередной травмы и пропустит матчи против Гибралтара (16 июня) и Греции (19 июня) в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024.

Поль получил повреждение по ходу матча 35-го тура Серии А против «Кремонезе» (2:0). Ожидается, что на восстановление игроку понадобится порядка трех недель.

Последний матч за национальную сборную Франции Погба провел в марте прошлого года.