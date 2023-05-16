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Погба пропустит матчи сборной Франции

16 Мая 2023 • 14:06 Комментировать

Звездный хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба не поможет сборной Франции в предстоящих матчах, запланированных на следующий месяц.

Согласно данным журналистов GFFN, полузащитник не успеет восстановиться от очередной травмы и пропустит матчи против Гибралтара (16 июня) и Греции (19 июня) в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024.

Поль получил повреждение по ходу матча 35-го тура Серии А против «Кремонезе» (2:0). Ожидается, что на восстановление игроку понадобится порядка трех недель.

Последний матч за национальную сборную Франции Погба провел в марте прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Поль Погба
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