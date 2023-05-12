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Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

12 Мая 2023 • 19:36 Комментировать

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель сообщил о том, что завершает карьеру в сборной Бельгии. На данный момент хавбеку 34 года. Российскому зрителю футболист знаком по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит» (2012-2017).

За сборную Бельгии Витсель начал играть в 2008 году. За все время футболист принял участие в 130 матчах за национальную команду, забил 12 голов и стал автором восьми результативных передач.

Свой предстоящий матч бельгийская сборная проведет 17 июня в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Соперником команды Доменико Тедеско станет сборная Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Аксель Витсель
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