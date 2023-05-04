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Сборная Кыргызстана представила нового главного тренера

04 Мая 2023 • 08:00 Комментировать

Сборная Кыргызстана объявила о назначении нового главного тренера. Пост национальной команды занял бывший наставник сборной Словакии Штефан Таркович, об этом рапортует пресс-служба местной федерации футбола.

«Благодарю президента Кыргызского футбольного союза за доверие. У нас большие планы, постараемся все сделать», - прокомментировал назначение специалист.

Срок трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Ранее Таркович тренировал сборную Словакии, которой руководил на ЧЕ-2020. Тогда команда отпраздновала победу в первом поединке, но затем проиграли два следующих матча и не вышли в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Штефан Таркович сборная Кыргызстана
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