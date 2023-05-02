В Бельгии высказались о работе Тедеско

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен, который ранее возглавлял самарские «Крылья Советов», высказался о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера национальной команды.

Специалист отметил, что перед экс-наставником московского «Спартака» в первую очередь стояла задача обновить состав, так как многие футболисты закончили карьеру в сборной.

«Могу охарактеризовать его как человека, который старается не упустить ни малейшей детали, погружен в тренировочный процесс, постоянно разговаривает с игроками. У Доменико менталитет победителя», - приводит слова Веркаутерена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 37-летний специалист возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.