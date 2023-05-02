Агент рассказал, почему Тикнизян решил выбрать сборную Армении

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос о том, почему футболист принял решение выступать за сборную Армении.

«Решение Тикнизяна сменить сборную России на Армению было непростым. Мы с ним долго его оттягивали. Но когда пришло время сделать шаг вперед, мы его сделали. Что перевесило? Желание Тикнизяна играть на европейской арене», — цитирует Клюева «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в 32 матчах за «Локомотив», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять голевых передач. За сборную Армении Тикнизян сыграл уже в двух встречах.