Роберто Мартинес: «Для сборной Португалии очень важен опыт Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о важности нападающего Криштиану Роналду.

«Он важен для нас и на поле, и в раздевалке. Он играет на позиции форварда, и его действия всегда могут оказать решающее влияние на результат. В мире нет ни одного другого игрока, который провёл 198 матчей за сборную своей страны. Для нас очень важен его уникальный опыт. Думаю, Криштиану был очень полезен в наших мартовских матчах», – приводит журналист Альфредо Педулла слова испанского наставника.

В активе Криштиану Роналду, представляющего саудовский «Аль-Наср», 122 забитых мяча за национальную сборную Португалии.