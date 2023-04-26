Игроку «Челси» Чуквуэмеке предложили сменить гражданство

Английский полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека может сменить спортивное гражданство.

Как сообщает talkSPORT, сборная Австрии предложила 19-летнему хавбеку поменять гражданство. Отметим, что игрок родился в австрийском городке Эйзенштадте, поэтому имеет полное право получить местную прописку и выступать за национальную команду.

Напомним, наставником сборной Австрии является Ральф Рангник, который намерен предоставить место в составе Чуквуэмеке. Добавим, что футболист пока не вызвался в национальную команду Англии.

В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.