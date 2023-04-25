Березовский считает, что сборная Армении может выйти на Евро-2024

Тренер сборной Армении Роман Березовский оценил шансы команды выйти в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

«Все происходит очень быстро. Сборная Армении обновляется. Поэтому если учесть все эти нюансы, то возможно претендовать на второе место. Многое будет зависеть от июньских матчей», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Сборная Армении выступает в группе D отборочного раунда чемпионата Европы-2024. Команда провела один матч, в котором уступила Турции со счетом 1:2. Помимо этого, в их квартете находятся сборные Хорватии, Уэльса и Латвии.

16 июня Армения проведет встречу на выезде против Уэльса.