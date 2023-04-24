Сборная Украины не станет сниматься с отбора на Евро-2024. Об этом в социальных сетях сообщил Андрей Павелко, который возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Павелко привёл текст письма от украинского министерства спорта. В нём есть ссылка на решение УЕФА о разведении украинских и белорусских команд в турнирах под своей эгидой. Таким образом, сборная Украины может продолжить выступление в отборе на континентальный футбольный форум.

Ранее украинские власти запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть представители России и Беларуси.

В первом туре отбора на Евро-2024 сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:2.