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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Украины не снимется с отбора на Евро-2024 официально

24 Апреля 2023 • 17:56 Комментировать

Сборная Украины не станет сниматься с отбора на Евро-2024. Об этом в социальных сетях сообщил Андрей Павелко, который возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Павелко привёл текст письма от украинского министерства спорта. В нём есть ссылка на решение УЕФА о разведении украинских и белорусских команд в турнирах под своей эгидой. Таким образом, сборная Украины может продолжить выступление в отборе на континентальный футбольный форум.

Ранее украинские власти запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть представители России и Беларуси.

В первом туре отбора на Евро-2024 сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Андрей Павелко
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