Сборная Германии сыграет с Украиной в 1000-м матче в своей истории

Сборные Германии и Украины проведут товарищеский матч. Он состоится в понедельник, 12 июня, в Бремене.

Для немецкой сборной это будет 1000-й матч в её истории. Обо всём этом в социальных сетях сообщает глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

В марте сборная Украины стартовала в отборе на чемпионат Европы. «Жёлто-синие» проиграли Англии на выезде с результатом 0:2. Что касается сборной Германии, то она уже получила прямую путёвку на континентальный футбольный форум на правах его хозяйки.

Сборные Германии и Украины в последний раз пересекались в Лиге наций в 2020 году. Тогда немцы дважды победили – 3:1 дома, 2:1 на выезде.