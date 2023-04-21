Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Жиру назвал плюсы Мбаппе как капитана сборной Франции

21 Апреля 2023 • 19:05 Комментировать

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о плюсах Килиана Мбаппе – молодой звезды французского футбола. Не так давно он стал капитаном «трёхцветных».

«Мбаппе – это лучшее связующее звено между молодым поколением сборной Франции и более старшим, плюс он отлично ладит со СМИ, умеет с ними общаться. А ещё он красноречив в нашей раздевалке», - заявил Жиру L'Equipe, добавив, что теперь у Мбаппе для капитанства в сборной есть все возможности.

Отметим, что новым капитаном французской сборной Мбаппе стал недавно – после того, как в сборной Франции свою карьеру завершил знаменитый вратарь Уго Льорис.

Ранее сам Жиру продлил свой контракт с «Миланом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
19:05 · Чемпионат Европы 2024
Жиру назвал плюсы Мбаппе как капитана сборной Франции
14:33 · Чемпионат Европы 2024
Дзюба назвал Слуцкого шарлатаном, вспоминая крупное поражение на Евро-2016
15 Апреля
09:28 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско высказался о будущем Витселя в сборной Бельгии
14 Апреля
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Харейде возглавил сборную Исландии официально
23:02 · Италия. Серия А
Манчини упрекнул итальянские клубы
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Российский вратарь «Пюника» оценил шансы сборной Армении выйти на Евро-2024
14:23 · Чемпионат Европы 2024
МОК отреагировал на громкое решение правительства Украины
14:02 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско рассказал, как игроки сборной Бельгии отреагировали на назначение де Брёйне капитаном команды
11:23 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Украины - о снятии с отбора Евро-2024: «Просто в шоке»
11:16 · Чемпионат Европы 2024
Зозуля: «Футбольная сборная снимается с квалификации Евро-2024» 7
12 Апреля
16:18 · Чемпионат Европы 2024
Зайнутдинов: После победы над Данией ликовал весь Казахстан!
10 Апреля
22:21 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «С интересом и симпатией слежу за работой Адиева»
08 Апреля
11:51 · Россия. Премьер-лига
Багринцев заявил о готовности выступать за сборную Армении
05 Апреля
20:42 · Чемпионат Европы 2024
Бевеев не будет играть за сборную Казахстана
16:35 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА пока не исключил сборную Беларуси из отбора на Евро-2024
Все новости