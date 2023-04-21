Жиру назвал плюсы Мбаппе как капитана сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о плюсах Килиана Мбаппе – молодой звезды французского футбола. Не так давно он стал капитаном «трёхцветных».

«Мбаппе – это лучшее связующее звено между молодым поколением сборной Франции и более старшим, плюс он отлично ладит со СМИ, умеет с ними общаться. А ещё он красноречив в нашей раздевалке», - заявил Жиру L'Equipe, добавив, что теперь у Мбаппе для капитанства в сборной есть все возможности.

Отметим, что новым капитаном французской сборной Мбаппе стал недавно – после того, как в сборной Франции свою карьеру завершил знаменитый вратарь Уго Льорис.

Ранее сам Жиру продлил свой контракт с «Миланом».