Дзюба назвал Слуцкого шарлатаном, вспоминая крупное поражение на Евро-2016

Сборная России провалилась на Евро-2016, не сумев преодолеть групповой барьер. Тогда главным тренером команды был Леонид Слуцкий. В новом выпуске программы «Не так нельзя» нападающий Артём Дзюба вспомнил о последнем матче российской сборной на том турнире – против Уэльса. Он был проигран с результатом 0:3.

«Тогда я сразу понял, что Слуцкий – шарлатан, ****** [капец]. Как в «Рубине» на это повелись? Идиоты. И этот говорит: «Уэльс играет в пять защитников. Крайние вперёд не ходят, так что всё нормально». 30-я секунда – правый защитник, ***** [блин], пробежал всё после, простреливает, а левый защитник с метра нам не забил», - слова Дзюбы приводит телеграм-канал «Первый спорт».

В настоящий момент главным тренером сборной России является Валерий Карпин. Сейчас команда не участвует в официальных турнирах из-за санкций, которые в прошлом году были наложены на Российский футбольный союз. В последнее время российская сборная проводит только товарищеские матчи.