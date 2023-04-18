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Чемпионат Европы по футболу 2024

На Украине дали ответ о снятии с квалификации Евро-2024

18 Апреля 2023 • 08:08 Комментировать (1)

Матвей Бедный, который является заместителем министра по дела молодежи и спорта Украины, прояснил ситуацию с возможным снятием национальной команды с квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Власти запретили сборным играть в турнирах, где принимают участие белорусские и российские спортсмены.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси - это отдельный групповой турнир. Мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире по футболу», - цитирует Бедного «Суспiльне Спорт».

В квалификации Евро-2024 сборная Украины соревнуется с командами Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии.

Сборной Украины приказали сняться с квалификации Евро-2024

Зозуля: «Футбольная сборная снимается с квалификации Евро-2024»

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Сборная Украины евро-2024
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Комментарии (1)
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kos34rus
18 Апреля 2023 в 10:14
Власти запретили сборным играть турнираааах где принимают участие российские и белорусские спортсмены. Это групповой турнир, значит не участвуйте.
Клоуны, уже не знают как извернуться, отбрехаться, выкрутиться. Шуты гороховые.
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