Тедеско высказался о будущем Витселя в сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался касательно будущего в национальной команде полузащитника мадридского «Атлетико» Акселя Витселя.

«Пока ничего не могу сказать по Акселю. Сборная провела под моим руководством всего два поединка. У нас есть много классных игроков средней линии. К сожалению, я не могу всех вызвать в сборную. Витсель находится на карандаше, его вызов не исключен. Это вопрос конкуренции на позиции», - цитирует тренера RTBF.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 34-летний полузащитник принял участие в 23 поединках, в которых получил две желтые карточки.