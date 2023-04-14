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Чемпионат Европы по футболу 2024

Харейде возглавил сборную Исландии официально

14 Апреля 2023 • 23:43 Комментировать

Норвежский специалист Оге Харейде представлен в качестве главного тренера сборной Исландии. Новостью делится исландская федерация футбола. Специалист сменил на посту Арнара Видарссона.

Отметим, что Харейде с 2015 по 2020 год руководил сборной Дании, а с 2003 по 2008 год – командой родной Норвегии. Вместе с датчанами тренер поучаствовал в чемпионате мира по футболу 2018 в России. Со своей сборной он дошёл до 1/8 финала, где уступил будущим финалистам – сборной Хорватии.

Теперь перед новым наставником островной команды стоит задача вывести команду в финальную часть Евро-2024.

Что касается отборочной части турнира, то в ней исландцы в группе J сражаются со сборными Португалии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Лихтенштейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Исландии Оге Харейде
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