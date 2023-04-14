Российский вратарь «Пюника» оценил шансы сборной Армении выйти на Евро-2024

Российский вратарь ереванского «Пюника» Станислав Бучнев оценил шансы сборной Армении выйти на чемпионат Европы - 2024.

«Со всеми можно играть, и матч с Турцией это показал. Чтобы вы понимали, Армения — это высокогорье. Здесь любой команде тяжело на второй день играть. Поэтому надо дома использовать свои шансы», — заявил голкипер в интервью«Чемпионату». По мнению Бучнева, Армения способна играть с каждым соперником, выразив мнение, что у команды есть хорошие шансы на выход на Евро-2024.

Напомним, что сборная Армении начала отбор на континентальный турнир с поражения от сборной Турции со счётом 1:2. Другими соперниками по группе стали Хорватия, Уэльс и Латвия.