Тедеско рассказал, как игроки сборной Бельгии отреагировали на назначение де Брёйне капитаном команды

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, как команда отреагировала на получение полузащитником Кевином де Брёйне капитанской повязки.

Напомним, что де Брёйне стал капитаном сборной Бельгии после того, как карьеру в ней завершил нападающий мадридского «Реала» Эден Азар.

«Команда восприняла это очень хорошо. Кевин очень важен для нас. Он помог нам одержать две победы в качестве капитана, это нечто», — цитирует Тедеско RTBF.

Также Тедеско отметил значимость для команды таких отпытных игроков, как Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и Ян Вертонген.

За сборную Бельгии 31-летний де Брёйне, представляющий «Манчестер Сити», провёл в общей сложности 99 матчей и забил 26 голов.