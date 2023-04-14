Экс-игрок сборной Украины - о снятии с отбора Евро-2024: «Просто в шоке»

Бывший футболист «Шахтёра» и сборной Украины Артём Федецкий прокомментировал возможное снятие национальной команды с квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Мда. Просто в шоке», - оставил сообщение Федецкий под постом в социальных сетях соотечественника Романа Зозули.

Ранее Минспорта Украины вынесло решение о запрете участия национальных команд в турнирах с российскими и белорусскими спортсменами. Украинцы и Беларусь участвуют в отборе Евро-2024.

В первом туре квалификации континентального турнира «жёлто-синие» потерпели поражение от Англии со счетом 0:2.