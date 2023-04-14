Зозуля: «Футбольная сборная снимается с квалификации Евро-2024»

Нападающий Роман Зозуля, выступающий за испанский клуб «Райо Махадаонда», отреагировал на бойкот Украины турниров, в которых принимают участие Беларусь и России. Из-за запрета сборная страны, скорее всего, снимется с квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», - оставил сообщение Роман в своих социальных сетях.

Напомним, что сборная Украины уже стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы. В первом туре «жёлто-синие» на выезде потерпели поражение от Англии со счетом 0:2. Следующий матч у украинцев запланирован с национальной командой Северной Македонии.