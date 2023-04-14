Сборной Украины приказали сняться с квалификации Евро-2024

Сборная Украины может сняться с квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Минспорта страны наложило запрет на участие национальных команд в турнирах, где соревнуются сборные России и Беларуси. Об этом сообщил депутат Жан Беленюк.

Следовательно, сборная Украины должна сняться с отборочного турнира чемпионата Европы, где принимает участие Беларусь. Согласно приказу, нарушение грозит Украинской ассоциации футбола лишением национального статуса.

Напомним, что в первом туре квалификационного турнира Евро сборная Украины потерпела поражение от Англии со счетом 0:2.