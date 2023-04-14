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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборной Украины приказали сняться с квалификации Евро-2024

14 Апреля 2023 • 10:25 Комментировать (2)

Сборная Украины может сняться с квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Минспорта страны наложило запрет на участие национальных команд в турнирах, где соревнуются сборные России и Беларуси. Об этом сообщил депутат Жан Беленюк.

Следовательно, сборная Украины должна сняться с отборочного турнира чемпионата Европы, где принимает участие Беларусь. Согласно приказу, нарушение грозит Украинской ассоциации футбола лишением национального статуса.

Напомним, что в первом туре квалификационного турнира Евро сборная Украины потерпела поражение от Англии со счетом 0:2.

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Сборная Украины
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