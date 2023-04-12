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Чемпионат Европы по футболу 2024

Зайнутдинов: После победы над Данией ликовал весь Казахстан!

12 Апреля 2023 • 16:18 Комментировать

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов вспомнил, как его национальная команда одержала волевую победу над сборной Дании. Матч 2-го тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 завершился победой казахстанцев со счетом 3:2.

«Всегда приятно побеждать, играя за сборную. Я думаю, что в истории страны еще такого не было: вот так отыграться с 0:2, тем более с Данией. У нас весь Казахстан ликовал!» — приводит слова Зайнутдинова «Чемпионат».

25-летний футболист принял участие в 28 матчах за сборную Казахстана, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет один ассист.

В третьем туре Казахстан встретится с Сан-Марино, игра состоится в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Дании Сборная Казахстана Бактиёр Зайнутдинов
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