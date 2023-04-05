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Бевеев не будет играть за сборную Казахстана

05 Апреля 2023 • 20:42 Комментировать

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о возможном вызове в сборную Казахстана.  

«Гражданство Казахстана? Спросите у журналистов, которые это пишут. Думаю, они расскажут, какая ситуация была. Я родился в Калмыкии. А это что? Правильно, Россия. Вот и все, вопрос закрыт», — приводит слова Бевеева Sport24.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Бевеева с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сборная Казахстана Мингиян Бевеев
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