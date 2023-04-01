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Эвра пояснил, почему Гризманн - не капитан французской сборной

01 Апреля 2023 • 12:33 Комментировать

Бывший защитник французской сборной Патрис Эвра пояснил, почему капитаном вице-чемпионов мира выбрали Килиана Мбаппе, а не Антуана Гризманна, который сыграл в ее составе намного больше матчей.

- Честно говоря, когда я еще был в команде, Гризманн почти не разговаривал. Почти всегда молчал. Это не тот человек, который возьмет слово перед началом матча, он не лидер. Да, опыт, ничего не скажешь, но дело не в опыте, - цитирует слова Патриса Эвра RMC Sport.

Напомним, что Антуан Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года, он сыграл в ее составе уже 116 матчей, забив в них 42 гола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Патрис Эвра Килиан Мбаппе
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