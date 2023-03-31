УЕФА может исключить сборную Беларуси из отбора на Евро – в Белорусской федерации отреагировали

В пресс-службе Белорусской федерации футбола отреагировали на информацию о том, что на ближайшем заседании исполкома УЕФА будет рассматриваться возможность исключения сборной Беларуси из отбора на Евро-2024. Ранее в УЕФА подтвердили, что этот вопрос будет обсуждаться во вторник.

«Да, мы были проинформированы УЕФА о том, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета 4 апреля. Дальнейшие комментарии по этой теме возможны после заседания исполнительного комитета УЕФА», - комментарий пресс-службы федерации приводит ТАСС.

Как известно, сборная Беларуси проиграла в двух стартовых турах отбора на чемпионат Европы – сначала Швейцарии со счётом 0:5, а затем Румынии со счётом 1:2.

Следующая пауза на матчи национальных сборных пройдёт в июне.