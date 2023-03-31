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Чемпионат Европы по футболу 2024

В УЕФА подтвердили, что рассмотрят вопрос исключения сборной Беларуси

31 Марта 2023 • 16:40 Комментировать

Сборная Беларуси может быть исключена из отбора на чемпионат Европы 2024 года. В УЕФА подтвердили, что этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании исполнительного комитета.

«Ситуация в Беларуси действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля», - комментарий пресс-службы УЕФА приводит ТАСС.

Ранее белорусским командам и сборным запретили проводить матчи в своей стране.

Сборная Беларуси уже успела провести два матча в отборе на Евро-2024. Сначала команда проиграла Швейцарии (0:5), а затем – Румынии (1:2). Следующий матч белорусская сборная должна провести 16 июня – против Израиля.

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Сборная Беларуси УЕФА
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