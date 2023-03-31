Орлов – о словах Матыцина в адрес Карпина: «Министру спорта нужно заняться стадионами»

На прошлой неделе министр спорта России Олег Матыцин довольно резко высказался в адрес Валерия Карпина. Министру не понравились слова тренера о том, что он не держится за работу в сборной России.

Комментарий по поводу слов Матыцина дал известный футбольный комментатор Геннадий Орлов. Он считает, что министр спорта не должен влезать в работу тренера сборной.

«Министру спорта нужно заняться стадионами, которые построило государство и которые не заполняются. Эти искусственные препоны мешают. Тренеров сборных назначают федерации. Некорректно министру спорта обсуждать работу тренеров. Пусть её обсуждают профессионалы. Министр спорта должен заниматься государственными делами», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела 12 матчей. В них команда показала следующие результаты: семь побед, четыре ничьи и одно поражение.

В следующий раз сборная России соберётся в июне.