Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Исландии осталась без тренера после победы 7:0 официально

30 Марта 2023 • 19:37 Комментировать

Федерация футбола Исландии объявила об уходе Арнара Видарссона с должности главного тренера национальной сборной. Отмечается, что решение о смене рулевого было принято с учётом интересов команды. Федерация поблагодарила Видарссона и пожелала ему всего наилучшего. 

Теперь исландские футбольные власти будут искать нового тренера для сборной.

Сборная Исландии в двух стартовых турах отбора на Евро-2024 проиграла Боснии и Герцеговине (0:3) и обыграла Лихтенштейн (7:0).

Арнар Видарссон работал со сборной Исландии с декабря 2020 года. С тех пор команда провела 31 матч и показала такие результаты: 8 побед, 11 ничьих, 12 поражений.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Исландии Арнар Видарссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
19:37 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Исландии осталась без тренера после победы 7:0 официально
17:31 · Испания. Ла Лига
В сборной Испании недовольны поведением Гави слухи
11:30 · Россия. Премьер-лига
Бельгийский журналист оценил шансы Кофрие получить приглашение в сборную Бельгии
11:28 · Чемпионат Европы 2024
В Бельгии оценили работу Тедеско в сборной
11:22 · Чемпионат Европы 2024
Дель Боске рассказал, что думает о главном тренере сборной Испании
08:35 · Чемпионат Европы 2024
Мерсон оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024
05:37 · Чемпионат Европы 2024
Беларусы заставили румын убрать с трибун оскорбительный баннер 1
04:11 · Чемпионат Европы 2024
Ван Бастен скептически относится к ван Дейку 1
29 Марта
17:47 · Чемпионат Европы 2024
Манчини продолжает жаловаться на проблемы в атаке
12:45 · Чемпионат Европы 2024
Адиев: «Мне ближе фраза «счастье любит тишину»
10:44 · Чемпионат Европы 2024
Манчини может сменить сборную Италии на европейский топ-клуб
10:28 · Чемпионат Европы 2024
Флик объяснил, почему Германия проиграла Бельгии
08:39 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско: «Германия не ожидала от Бельгии такого футбола»
08:19 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Турции прокомментировал поражение от Хорватии
08:11 · Чемпионат Европы 2024
Ковачич оценил победу Хорватии над Турцией
Все новости