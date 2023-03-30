Федерация футбола Исландии объявила об уходе Арнара Видарссона с должности главного тренера национальной сборной. Отмечается, что решение о смене рулевого было принято с учётом интересов команды. Федерация поблагодарила Видарссона и пожелала ему всего наилучшего.

Теперь исландские футбольные власти будут искать нового тренера для сборной.

Сборная Исландии в двух стартовых турах отбора на Евро-2024 проиграла Боснии и Герцеговине (0:3) и обыграла Лихтенштейн (7:0).

Арнар Видарссон работал со сборной Исландии с декабря 2020 года. С тех пор команда провела 31 матч и показала такие результаты: 8 побед, 11 ничьих, 12 поражений.