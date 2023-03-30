В Бельгии оценили работу Тедеско в сборной

Журналист из Бельгии Филипп Гердай поделился мнением о новом главном тренере сборной страны Доменико Тедеско.

«Тедеско дал игрокам экстра-мотивацию. Это пока главная победа Доменико. Но это еще только начало. Мы очень давно не видели такую крутую сборную Бельгии!» - передает слова журналиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико занял пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством экс-наставника московского «Спартака» бельгийские футболисты победили Швецию (3:0) в квалификации чемпионата Европы – 2024, а также одолели Германию (3:2) в товарищеской встрече.