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В Бельгии оценили работу Тедеско в сборной

30 Марта 2023 • 11:28 Комментировать

Журналист из Бельгии Филипп Гердай поделился мнением о новом главном тренере сборной страны Доменико Тедеско.

«Тедеско дал игрокам экстра-мотивацию. Это пока главная победа Доменико. Но это еще только начало. Мы очень давно не видели такую крутую сборную Бельгии!» - передает слова журналиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико занял пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством экс-наставника московского «Спартака» бельгийские футболисты победили Швецию (3:0) в квалификации чемпионата Европы – 2024, а также одолели Германию (3:2) в товарищеской встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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