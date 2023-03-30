Дель Боске рассказал, что думает о главном тренере сборной Испании

Экс-наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске высказался о нынешнем наставнике национальной команды Луисе де ла Фуэнте.

«Де ла Фуэнте отлично разбирается в испанском футболе. Он не нуждается в моих советах. Луис – лучший тренер для испанской сборной и лучший кандидат, чтобы тренировать национальную команду», - передает слова дель Боске Football Espana.

Напомним, что под руководством де ла Фуэнте сборная Испании провела два поединка в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» отпраздновала победу над Норвегией и потерпела поражение от Шотландии.