Ван Бастен скептически относится к ван Дейку

Знаменитый бывший нидерландский футболист Марко ван Бастен, трижды бравший «Золотой мяч», скептически относится к Виргилу ван Дейку в качестве капитана сборной страны. Он считает его поведение странным для лидера нидерландской сборной:

- Капитан должен говорить четко и толково. Говорить все до конца. Ван Дейк что-то говорит, что-то нет, не договаривает до конца и создает хаос, - цитирует ван Бастена pianetamilan.it.

Напомним, что сборная Нидерландов потерпела катастрофу в матче с командой Франции в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, пропустив четыре безответных мяча.