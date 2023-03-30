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Ван Бастен скептически относится к ван Дейку

30 Марта 2023 • 04:11 Комментировать

Знаменитый бывший нидерландский футболист Марко ван Бастен, трижды бравший «Золотой мяч», скептически относится к Виргилу ван Дейку в качестве капитана сборной страны. Он считает его поведение странным для лидера нидерландской сборной:

- Капитан должен говорить четко и толково. Говорить все до конца. Ван Дейк что-то говорит, что-то нет, не договаривает до конца и создает хаос, - цитирует ван Бастена pianetamilan.it.

Напомним, что сборная Нидерландов потерпела катастрофу в матче с командой Франции в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, пропустив четыре безответных мяча. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Ван Бастен сборная Нидерландов
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