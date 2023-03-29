Бывший голкипер ФК «Москва», «Локомотива» и сборной Беларуси, нынешний тренер вратарей мозырской «Славии» Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал товарищескую встречу России – Ирак (2:0) и отборочный матч Беларусь – Швейцария (0:5).

- Смотрел игру против Ирака. В первый тайме не увидел чего-то системного в игре сборной России, а у Ирака, напротив, увидел организованную оборону, хорошую контратаку и быструю атаку. Во втором тайме неожиданно для меня Ирак сдулся. Не понимаю, с чем это связанно. С самого начала, конечно, было заметно, что уровень самого матча товарищеский, а не официальный. Более того, он был не с самым интересным соперником. Хочется надеяться на возвращение сборной России в европейский отбор – думаю, этого ждут и футболисты, и болельщики. По поводу сборной Беларуси – я смотрел первый тайм против швейцарской сборной и нового ничего не увидел. Жаль команду, что играем без идеи вовсе, как мне кажется. Не знаю, на что мы рассчитывали в такой ситуации, всё же футболисты у швейцарцев немного сильнее. Поэтому тут нужна организация как в атаке, так и в обороне.