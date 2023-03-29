Манчини продолжает жаловаться на проблемы в атаке

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продолжает жаловаться на проблемы с подбором игроков в линии атаки.

«Мы были бы счастливее, если бы могли находить игроков в Италии, а не рассматривать игроков с итальянским паспортом за границей. К сожалению, сейчас ситуация другая. Если взять семь лучших клубов Италии, то только у «Лацио» есть центральный нападающий Иммобиле», - сказал Манчини в ходе интервью для итальянского Sky.

В марте сборная Италии провела два стартовых матча в отборе на Евро-2024. Команда Роберто Манчини проиграла Англии (1:2) и обыграла Мальту (2:0).