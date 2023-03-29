Манчини может сменить сборную Италии на европейский топ-клуб

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини недоволен последними результатами «скуадры адзурры» и задумывается о смене места работы. Об этом рапортуют журналисты La Repubblica.

Специалист может расторгнуть контракт, который рассчитан до 2026 года, и продолжить карьеру на клубном уровне. Интерес к Роберто проявляют лондонский «Тоттенхэм» и французский «ПСЖ».

Напомним, что сборная Италии провела два матча в квалификации чемпионата Европы – 2024. В первой встрече подопечные Манчини проиграли Англии (1:2), а затем одержали скромную победу над Мальтой (2:0).