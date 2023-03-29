Флик объяснил, почему Германия проиграла Бельгии

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от национальной команды Бельгии (2:3) в контрольном поединке.

«Мы сыграли в очень осторожный футбол. Были пассивны и не оказывали давления на соперника. Бельгия беспощадно нас переиграла. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Они видели, что команда отдала все силы и старалась добиться результата», - передает слова специалиста Sky Sports.

Напомним, что сборную Бельгии недавно возглавил бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Под его руководством «красные дьяволы» в квалификации Евро-2024 одолели Швецию (3:0).