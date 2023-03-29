Тедеско: «Германия не ожидала от Бельгии такого футбола»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался по поводу гостевой победы над Германией в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. «Красные дьяволы» одолели «бундестим» на выезде со счетом 3:2.

«Я доволен результатом. Мы хотели прессинговать соперника и удивить Германию с первых минут. Думаю, они не ожидали от нас такого футбола с самого начала. Мы могли убить интригу еще до перерыва.

Пока рано делать выводы на основе двух матчей, но если продолжим так играть, то сможем добиться очень многого», - передает слова специалиста RTBF.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.