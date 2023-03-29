Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер сборной Турции прокомментировал поражение от Хорватии

29 Марта 2023 • 08:19 Комментировать

Наставник сборной Турции Штефан Кунц дал комментарий после поражения от национальной команды Хорватии в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Конечно, я недоволен этим результатом. В первой половине мы придерживались своего плана на игру, создали несколько хороших моментов. У нас получалось забирать мяч у хорватов, а ведь эта команда отлично действует с мячом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Турция проиграла Хорватии со счетом 0:2. Напомним, что в стартовом туре подопечные Кунца на выезде отпраздновали победу над национальной командой Армении со счетом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Штефан Кунц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.03.23 в 16:00
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Ирландия (до 17 лет) (жен) Ирландия (до 17 лет) (жен)
Видео
29.03.23 в 16:00
Kosovo U17 W
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
Видео
29.03.23 в 16:00
Бокель Бокель
Зета Зета
Видео
29.03.23 в 16:00
Отрант
Игало Игало
Видео
29.03.23 в 16:00
Подгорица Подгорица
Грбаль Грбаль
Видео
29.03.23 в 17:00
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
Видео
29.03.23 в 17:00
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Видео
Отменен
КОМ КОМ
Niksic
0
0
Видео
30.03.23 в 01:30
Альтос Альтос
Флуминенсе ПИ Флуминенсе ПИ
Видео
30.03.23 в 02:00
Парнаиба Парнаиба
Ривер Ривер
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Марта
08:39 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско: «Германия не ожидала от Бельгии такого футбола»
08:19 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Турции прокомментировал поражение от Хорватии
08:11 · Чемпионат Европы 2024
Ковачич оценил победу Хорватии над Турцией
08:06 · Чемпионат Европы 2024
Далич рассказал, за счёт чего Хорватия победила Турцию
07:55 · Чемпионат Европы 2024
Родриго: «Игра Шотландии - это не футбол»
07:45 · Чемпионат Европы 2024
Мактоминай высказался о победе над Испанией
06:34 · Чемпионат Европы 2024
Прервалась удивительная 38-матчевая серия сборной Испании 1
06:14 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии выдала свой лучший старт в отборочной кампании в 21-м веке
05:01 · Чемпионат Европы 2024
Автор гола Уэльса: «Я рад голу, но ещё больше - победе»
03:59 · Чемпионат Европы 2024
Пэйдж: «Бэйл по-прежнему участвует в жизни сборной»
03:46 · Чемпионат Европы 2024
Натан Коллинз: «Меньян совершил невероятный сейв»
03:25 · Чемпионат Европы 2024
Пэйдж: «Будущее сборной Уэльса выглядит многообещающим»
02:51 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании проиграла в квалификации к чемпионату Европы впервые с 2014 года
01:47 · Чемпионат Европы 2024
Кейн: «Я никогда и не думал, что стану рекордсменом»
01:36 · Чемпионат Европы 2024
Мактоминай: «Такие вечера запоминаются»
Все новости