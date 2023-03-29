Тренер сборной Турции прокомментировал поражение от Хорватии

Наставник сборной Турции Штефан Кунц дал комментарий после поражения от национальной команды Хорватии в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Конечно, я недоволен этим результатом. В первой половине мы придерживались своего плана на игру, создали несколько хороших моментов. У нас получалось забирать мяч у хорватов, а ведь эта команда отлично действует с мячом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Турция проиграла Хорватии со счетом 0:2. Напомним, что в стартовом туре подопечные Кунца на выезде отпраздновали победу над национальной командой Армении со счетом 2:1.