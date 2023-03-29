Ковачич оценил победу Хорватии над Турцией

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич пообщался с журналистами после поединка против национальной команды Турции в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. «Клетчатые» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Мы показали отличную игру, держали ход матча под своим контролем. Мы допустили несколько ненужных ошибок, однако по итогу добились необходимого результата. Команда исправилась за потери в первом матче. Наш голкипер спас нас несколько раз, когда мы теряли контроль над игрой», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Хорватия набрала четыре очка и занимает второе место в своей группе.