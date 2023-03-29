Далич рассказал, за счёт чего Хорватия победила Турцию

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич высказался о результате поединка против национальной команды Турции (2:0) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Команда хорошо выступила, мы угадали с заменами. Баришич и Станишич показали, на что способны. Также круто проявил себя Пашалич, он поучаствовал в двух голах. Я рад за парней», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря этому триумфу сборная Хорватии набрала четыре балла и занимает второе место в своей группе. Что касается Турции, то у них в копилке три очка.