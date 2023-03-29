Родриго: «Игра Шотландии - это не футбол»

Хавбек национальной команды Испании Родри Эрнандес поделился впечатлениям от гостевого поединка против сборной Шотландии в квалификации чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» потерпела поражение со счетом 0:2.

«Шотландцы так играют… Это какая-то ерунда и пустая трата времени. Они все время провоцировали нас, а затем падали на газон. Это сложно назвать футболом», - передает слова полузащитника Viaplay.

Шотландия набрала шесть баллов и занимает первое место в своей группе. В свою очередь Испания с тремя очками располагается на второй позиции.