Мактоминай высказался о победе над Испанией

Хавбек сборной Шотландии Скотт Мактоминай высказался относительно победы над национальной командой Испании в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Британцы неожиданно переиграли «красную фурию» со счетом 2:0.

«Мы очень хорошо сыграли. Знали, что соперник любит владеть мячом, поэтому главный тренер дал нам четкие указания, как поставить Испанию в тяжелое положение. В этом матче мы смогли усложнить им жизнь и забить пару голов», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

После двух сыгранных туров Шотландия набрала шесть баллов и занимает первое место в группе А. Испания с тремя очками идет на второй позиции.